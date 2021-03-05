Заброшенный Россией самолёт МиГ-31М назвали потенциально самым боеспособным в мире

Однако Советский Союз, а затем и Россия не стали завершать программу по созданию усовершенствованных МиГ-31М. Причиной тому стал мощный экономический кризис, который наблюдался в России в 90-е, пишет «Российская газета» со ссылкой на Military Watch.

Авторы материала отметили, что оригинальный МиГ-31 был первым в СССР боевым самолётом четвёртого поколения. И сейчас его можно назвать одним из лучших среди принятых на вооружение. МиГ-31М же расширял возможности оригинальной версии. У него подразумевалась увеличенная максимальная взлётная масса. То есть самолёт мог взять на борт больше топлива и вооружения. У истребителя была бы и новая РЛС «Заслон-М». МиГ-31М смог бы перехватывать гиперзвуковые ракеты. Кроме того, планер самолёта получил бы более обтекаемую форму.

Программу однако свернули в 1995 году.

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