Вместо того чтобы заменять пластик другими одноразовыми материалами, мы должны сосредоточиться на полном отказе от одноразовых предметов, пишут СМИ со ссылкой на экологов. Варианты многоразового использования, такие как стеклянные и металлические соломинки, подходят многим, но не всем.

Запреты на пластик часто терпят неудачу, когда они не учитывают реальное использование или создают дополнительные расходы для потребителей. Вместо этого правительства должны привлекать корпорации к ответственности за пластиковые отходы и поощрять экологичную упаковку. Например, супермаркеты могли бы сократить количество ненужных пластиковых упаковок для свежих продуктов.

Переход к культуре повторного использования создаст долгосрочные экологические преимущества, считают эксперты.