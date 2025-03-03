Наука и технологии
Опубликовано 03 марта 2025, 13:30
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Забудьте о бумаге и пластике — пора избавиться от одноразовых предметов: эксперты

Пишут СМИ
Загрязнение пластиком — это растущий кризис, наносящий вред окружающей среде и здоровью людей. Хотя правительства некоторых стран запрещают пластиковые соломинки, альтернативные варианты, такие как бумага, бамбук и биоразлагаемые пластики, часто создают новые проблемы. Бумажные соломинки, например, могут быть покрыты пластиком или содержать вредные химические вещества. Некоторые «биоразлагаемые» продукты разлагаются только в промышленных условиях, а не в домашних компостных контейнерах. У экспертов есть решение.
Забудьте о бумаге и пластике — пора избавиться от одноразовых предметов: эксперты

© Ferra.ru

Вместо того чтобы заменять пластик другими одноразовыми материалами, мы должны сосредоточиться на полном отказе от одноразовых предметов, пишут СМИ со ссылкой на экологов. Варианты многоразового использования, такие как стеклянные и металлические соломинки, подходят многим, но не всем.

Запреты на пластик часто терпят неудачу, когда они не учитывают реальное использование или создают дополнительные расходы для потребителей. Вместо этого правительства должны привлекать корпорации к ответственности за пластиковые отходы и поощрять экологичную упаковку. Например, супермаркеты могли бы сократить количество ненужных пластиковых упаковок для свежих продуктов.

Переход к культуре повторного использования создаст долгосрочные экологические преимущества, считают эксперты.

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
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