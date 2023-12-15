Забудьте о тесте Тьюринга: новая система бросает вызов ИИ с помощью психологических экзаменов

Забудьте о тесте Тьюринга: новая система бросает вызов ИИ с помощью психологических экзаменовЧеловекоподобные тесты
По мере развития искусственного интеллекта (ИИ) традиционный тест Тьюринга теряет свою актуальность. Исследователи предлагают новаторскую схему, которая рассматривает ИИ как участника психологического исследования, проверяя его способность рассуждать как человек.
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Трехступенчатая оценка включает в себя проведение психологических экспериментов, оценку интроспективных способностей ИИ и тщательное изучение его исходного кода на предмет человекоподобных рассуждений.
В отличие от теста Тьюринга, который просто оценивает способность машины подражать человеческим реакциям, этот подход нацелен на измерение разумности и когнитивной адекватности ИИ.
Исследователи утверждают, что их система может заменить устаревший тест, предлагая более целенаправленную и фундаментальную оценку машинного интеллекта. Исследование показывает, что понимание того, как ИИ думает, размышляет и рассуждает, имеет решающее значение для оценки его истинного интеллекта, подчеркивая необходимость более совершенных методов оценки по мере развития ИИ.