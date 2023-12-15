Забудьте о тесте Тьюринга: новая система бросает вызов ИИ с помощью психологических экзаменов

Трехступенчатая оценка включает в себя проведение психологических экспериментов, оценку интроспективных способностей ИИ и тщательное изучение его исходного кода на предмет человекоподобных рассуждений.

В отличие от теста Тьюринга, который просто оценивает способность машины подражать человеческим реакциям, этот подход нацелен на измерение разумности и когнитивной адекватности ИИ.

Исследователи утверждают, что их система может заменить устаревший тест, предлагая более целенаправленную и фундаментальную оценку машинного интеллекта. Исследование показывает, что понимание того, как ИИ думает, размышляет и рассуждает, имеет решающее значение для оценки его истинного интеллекта, подчеркивая необходимость более совершенных методов оценки по мере развития ИИ.