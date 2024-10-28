Забудьте про лосей: названы самые «канадские» животные

Удивительно, но титул «самого канадского» животного принадлежит мягкотелой черепахе (Apalone spinifera), а не бобру или лосю. Исследование изучило эволюционную историю 222 млекопитающих, 674 птиц, 48 амфибий и 49 рептилий.

В пятерку самых эволюционно уникальных животных вошли также тритон (амфибия), елгария (рептилия), опоссум (млекопитающее) и опоясанный пегий зимородок (птица). Каждый из этих видов обладает долгой эволюционной линией.

Результаты, пишут учёные, подчеркивают важность сохранения этих уникальных видов, особенно в условиях угроз, таких как изменение климата и уничтожение среды обитания.

Несмотря на эти результаты, бобр всё ещё держит статус символа страны: два вида вошли в список.