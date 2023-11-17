Забытая история VeriChip: первого в мире микрочип-имплантат, одобренный США

То, что в 90-х годах прошлого века началось как новаторская концепция, вдохновленная микрочипированием домашних животных, превратилось в революционную идею, когда доктор Ричард Силинг стал свидетелем того, как участники ликвидации последствий 11 сентября писали на своих руках номера жетонов. В 2004 г. VeriChip был одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) для использования в медицине, что позволило установливать личность, подтверждать группу крови и восстановливать историю болезни пациентов, находящихся в бессознательном состоянии.

Однако по мере того, как компания VeriChip переходила из рук в руки, а программы прекращались, оставались вопросы этического характера. Что происходит с теми, кто получил имплантаты? Имеют ли они долгосрочные физические и психические последствия? Масла в огонь подлил и внутренний код устройства, где конспирологи заметили «число зверя» – 666.

Маркетинг устройства прекратился в 2010-х. И, как объяснили в материнской компании, причина в слабом принятии технологии обществом.