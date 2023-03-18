Забытый зомби-апокалипсис? Древнеримский ритуал, не позволяющий мертвым восстать

На самом деле никто и никогда не восставал из мертвых, просто в древние времена, когда люди верили во множество духов, потусторонние силы и т.п., некоторые общины действительно верили, что каким-то образом мертвец может восстать. В прошлом году, например, археологи обнаружили на польском кладбище 17 века женский скелет, похороненный с серпом на шее, чтобы в случае “восстания из могилы” вампирше отрубило голову.