Зачем американцы во время первого полёта на Луну читали Библию

В итоге «Аполлон-8» был запущен. А между планетой Земля и её спутником Луной, как известно, 384 тысячи километров. Астронавтом необходимо было также вести видеотрансляции, и всего включений оказалось шесть.

Нужно было также обратиться к жителям Земли с какой-то торжественной речью. Помог им в поиске подходящих слов журналист Джозеф Лейтон. Благодаря идее жены он предложил астронавтам зачитать первые строчки из Книги Бытия, где говорится о сотворении мира. В конце концов во время четвёртого сеанса члены экипажа прочли один за другим фразы из Библии. Также входе всей миссии космический корабль смог сделать десять витков вокруг Луны, а затем успешно вернулся на Землю.