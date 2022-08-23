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Зачем Арабским Эмиратам нужен кольцевой небоскрёб

Есть несколько причин
В Дубае немало удивительных зданий. Например, это башня Бурдж-Халифа, которая считается самой высокой в мире. Дизайнеры из компании Znera Space создали также концепт небоскрёба в форме кольца. Разместить его хотят специалисты в центре города.
Зачем Арабским Эмиратам нужен кольцевой небоскрёб

Называется новый проект студии Znera Space - Downtown Circle. Это кольцо будет располагаться на высоте 550 м. При этом в центр небоскрёба окажется как раз-таки самая высокая башня в мире - Бурдж-Халифа (её высота - 828 м).

Зачем же создавать такое здание? Глобальных целей в действительности несколько. Это и привлечение капитала, и «заманивание» туристов, и необходимость построить в центре ещё один небоскрёб, но необычный: расположенный горизонтально.

Зачем Арабским Эмиратам нужен кольцевой небоскрёб

Диаметр кольца небоскрёба, как планируется, будет равняться 3 км. Располагаться само здание будет на пяти опорах, в которых будут находиться коммуникации и лифты. При этом главное кольцо будет разделяться ещё на два - при помощи зелёного парка с водоёмами Skypark.

Особенность проекта состоит в том, что в небоскрёбе будет вестись сельское хозяйство. Там также будет собираться дождевая вода, фильтроваться воздух, использоваться каким-либо образом солнечная энергия.

Перемещаться жители небоскрёба смогут на специальных поездах. Скорость этих поездов будет равняться 100 км/ч.

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