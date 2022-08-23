Зачем Арабским Эмиратам нужен кольцевой небоскрёб

Называется новый проект студии Znera Space - Downtown Circle. Это кольцо будет располагаться на высоте 550 м. При этом в центр небоскрёба окажется как раз-таки самая высокая башня в мире - Бурдж-Халифа (её высота - 828 м).

Зачем же создавать такое здание? Глобальных целей в действительности несколько. Это и привлечение капитала, и «заманивание» туристов, и необходимость построить в центре ещё один небоскрёб, но необычный: расположенный горизонтально.