Зачем Арабским Эмиратам нужен кольцевой небоскрёб

Зачем Арабским Эмиратам нужен кольцевой небоскрёбЕсть несколько причин
Называется новый проект студии Znera Space - Downtown Circle. Это кольцо будет располагаться на высоте 550 м. При этом в центр небоскрёба окажется как раз-таки самая высокая башня в мире - Бурдж-Халифа (её высота - 828 м).
Зачем же создавать такое здание? Глобальных целей в действительности несколько. Это и привлечение капитала, и «заманивание» туристов, и необходимость построить в центре ещё один небоскрёб, но необычный: расположенный горизонтально.
Диаметр кольца небоскрёба, как планируется, будет равняться 3 км. Располагаться само здание будет на пяти опорах, в которых будут находиться коммуникации и лифты. При этом главное кольцо будет разделяться ещё на два - при помощи зелёного парка с водоёмами Skypark.
Особенность проекта состоит в том, что в небоскрёбе будет вестись сельское хозяйство. Там также будет собираться дождевая вода, фильтроваться воздух, использоваться каким-либо образом солнечная энергия.
Перемещаться жители небоскрёба смогут на специальных поездах. Скорость этих поездов будет равняться 100 км/ч.