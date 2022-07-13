Зачем двум мертвым людям пересадили свиные сердца

"Наша цель - интегрировать методы, используемые при обычной, повседневной пересадке сердца, только с нечеловеческим органом, который будет нормально функционировать без дополнительной помощи со стороны непроверенных устройств или лекарств", - сказал Надер Моазами, директор отделения пересадки сердца в Институте трансплантации NYU Langone.

Команда провела трансплантацию 16 июня и 9 июля, и каждый реципиент находился под наблюдением в течение трех дней. За это время сердца функционировали нормально, и не было никаких признаков отторжения со стороны реципиентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать полурегулярное функционирование процессов в их организме даже после смерти.

Два свиных сердца были получены от биотехнологической компании Revivicor, которая производит генетически модифицированных свиней (и также финансировала исследование). Свиньи имели 10 генетических модификаций - четыре для блокирования свиных генов и предотвращения отторжения и шесть для добавления человеческих генов.