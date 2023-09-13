Зачем дымовые трубы тепловой электростанции красят в красный и белый цвета

Зачем дымовые трубы тепловой электростанции красят в красный и белый цветаЕсть простое объяснение этого
Дымовые трубы тепловых электростанций - очень высокие. Они нужны для выброса в атмосферу различных остатков продуктов горения от водогрейных и паровых котлов ТЭЦ. Но зачем их красят в разные цвета?
Вне зависимости от того, на каком топливе работает тепловая электростанция, у неё всегда будут дымовые трубы. И их всегда красят в белый и красный цвета. Для чего же это делается?
Согласно требованиям авиационной безопасности, дымовые трубы должны иметь «полосатый» окрас. Это называется также дневной маркировкой. Она указывает, что в том или ином месте находится сооружение большой высоты.
Пилоты, которые пролетают мимо ТЭЦ, должны хорошо видеть высокие сооружения. А в ночное время на дымовых трубах включают лампы, обычно красного цвета.
Также есть два объяснения, почему дымовые трубы делают такими высокими. Прежде всего, это экологическая безопасность: дымовая труба должна быть выше всех зданий в городе, а ещё чем она выше, тем ниже концентрация осевших вредных веществ на единицу площади. Вторая причина - это тяга, поскольку чем выше труба, тем лучше эта тяга.