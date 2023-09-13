Зачем дымовые трубы тепловой электростанции красят в красный и белый цвета

Согласно требованиям авиационной безопасности, дымовые трубы должны иметь «полосатый» окрас. Это называется также дневной маркировкой. Она указывает, что в том или ином месте находится сооружение большой высоты.

Пилоты, которые пролетают мимо ТЭЦ, должны хорошо видеть высокие сооружения. А в ночное время на дымовых трубах включают лампы, обычно красного цвета.

Также есть два объяснения, почему дымовые трубы делают такими высокими. Прежде всего, это экологическая безопасность: дымовая труба должна быть выше всех зданий в городе, а ещё чем она выше, тем ниже концентрация осевших вредных веществ на единицу площади. Вторая причина - это тяга, поскольку чем выше труба, тем лучше эта тяга.