Зачем им тогда такие зарплаты? 92% программистов используют ИИ-инструменты

Хотя 70% респондентов сообщили, что ощущают выгоду от использования этих инструментов, исследование показывает, что объем кода может быть не лучшим показателем производительности при использовании ИИ.

Инструменты написания кода с помощью ИИ позволяют разработчикам соответствовать стандартам «производительности», повышая качество кода, ускоряя выход продуктов и сокращая количество «инцидентов». Это побуждает руководителей инженерных подразделений пересмотреть вопрос о том, остается ли объем кода наиболее эффективной метрикой для измерения производительности и результатов.

Результаты исследования совпадают с данными Stack Overflow, популярного форума вопросов и ответов для программистов, где наблюдается снижение посещаемости, поскольку программисты обращаются к ChatGPT, чат-боту с искусственным интеллектом от OpenAI, за немедленным решением своих вопросов по коду.