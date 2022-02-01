Зачем нужна круглая дыра в задней части самолётов

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Зачем нужна круглая дыра в задней части самолётовОбъяснили на YouTube-канале The Infographics Show
Самолёты конструируются так, что в задней их части всегда есть круглое отверстие. Для чего оно нужно - рассказывает ведущий канала The Infographics Show на YouTube в одном из выпусков.
В задней части самолёта можно заметить круглое отверстие. Для чего оно необходимо?
На самом деле, как отмечает ведущий канала The Infographics Show, это отверстие объединено с самым маленьким двигателем самолёта. Подобный двигатель находится в задней части хвоста самолёта и является важным элементом конструкции.
Названный маленький двигатель позволяет запустить основной двигатель и обеспечивает питание всех электронных компонентов, которые есть в кабине пилотов, до запуска всех основных двигателей.
Источник: The Infographics Show