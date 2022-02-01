Зачем нужна круглая дыра в задней части самолётов

Объяснили на YouTube-канале The Infographics Show

Самолёты конструируются так, что в задней их части всегда есть круглое отверстие. Для чего оно нужно - рассказывает ведущий канала The Infographics Show на YouTube в одном из выпусков.