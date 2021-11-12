Зачем NVIDIA создаст двойника Земли на самом мощном суперкомпьютере

В NVIDIA отметили, что бороться с изменением климата нужно начинать уже сегодня. Но довольно трудно начать действовать, не видя результата прямо сейчас. Поэтому компания решила приблизить будущее — смоделировать его.

Чтобы сделать реалистичную модель, нужны огромные вычислительные мощности. По оценкам учёных, потребуется в миллионы и миллиарды раз больше вычислительной мощности, чем то, что доступно сегодня. «Уйдут десятилетия, чтобы добиться этого при обычной динамике вычислительной эволюции (ускорение в 10 раз каждые пять лет)», — пишут в NVIDIA.

Компания намерена добиться своей цели, объединив три технологии: ускоренные на GPU вычисления, глубокое обучение и прорывы в нейронных сетях со знанием законов физики, а также суперкомпьютеры с поддержкой ИИ.

Система Earth-2 станет аналогом Cambridge-1, самого мощного в мире суперкомпьютера с искусственным интеллектом для медицинских исследований, который тоже разработала NVIDIA.