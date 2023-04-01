Зачем паучихи притворяются мёртвыми во время совокупления. Учёные выяснили

Воронковые пауки известны тем, что самки часто съедают своих партнёров после спаривания. Из-за этого самцы боятся приближаться к агрессивным представительницам женского пола, и тем приходится идти на уловки, чтобы их привлечь.

Исследователи изучили поведение пауков в лаборатории и обнаружили, что самки добровольно входят в состояние полной неподвижности во время спаривания. Это позволяет самцам безопасно подойти к ним и совершить половой акт. При этом самки контролируют длительность этого состояния и быстро восстанавливаются после спаривания.

Учёные также отметили, что самки выбирают, с какими самцами им притвориться мёртвыми. Если паук не нравится паучихе, она продолжает двигаться, отпугивая его.