Зачем производители делают хлеб с синтетическими добавками

Хлесткина отметила, что для хорошего хлеба достаточно четырёх ингредиентов — хорошей муки (из зерна первого или второго класса), воды, дрожжей и соли. Однако, если что-то из этого не соответствует по качеству, приходится использовать добавки.

По словам Хлесткиной, если используется мука из пшеницы третьего или четвёртого сорта, то к ней надо добавлять улучшители. «Условия рынка, закупочная цена не способствуют тому, чтобы производитель гнался за качеством, вкладываясь в рекомендованный уход за сортом. А если это не соблюдать, то даже из наилучших сортов пшеницы трудно получить зерно выше третьего класса», — сказала профессор РАН.