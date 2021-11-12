Зачем производители делают хлеб с синтетическими добавками

Наука и технологии
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Зачем производители делают хлеб с синтетическими добавкамиПояснила профессор РАН
Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина рассказала, почему на полках магазинов встречается хлеб с синтетическими добавками.
Хлесткина отметила, что для хорошего хлеба достаточно четырёх ингредиентов — хорошей муки (из зерна первого или второго класса), воды, дрожжей и соли. Однако, если что-то из этого не соответствует по качеству, приходится использовать добавки.
По словам Хлесткиной, если используется мука из пшеницы третьего или четвёртого сорта, то к ней надо добавлять улучшители. «Условия рынка, закупочная цена не способствуют тому, чтобы производитель гнался за качеством, вкладываясь в рекомендованный уход за сортом. А если это не соблюдать, то даже из наилучших сортов пшеницы трудно получить зерно выше третьего класса», — сказала профессор РАН.
Источник: Известия