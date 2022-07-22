Зачем раковые клетки создают "броню" из коллагена

Эта аномальная структура коллагена принципиально отличается от "нормального" коллагена, производимого в человеческом организме, и представляет собой высокоспецифичную мишень для терапевтических стратегий.

"Раковые клетки производят нетипичный коллаген для создания своего собственного защитного внеклеточного матрикса, который помогает их пролиферации и способности выживать и отталкивать Т-клетки. Он также изменяет микробиом таким образом, что помогает им процветать", - говорит Каллури, старший автор исследования. "Выявление и понимание этой уникальной адаптации может помочь нам подобрать более специфические методы лечения для борьбы с этими эффектами".

Это исследование, опубликованное в журнале Cancer Cell, основывается на ранее опубликованных результатах, полученных в лаборатории Рагху Каллури, доктора медицинских наук и позволяет по-новому понять уникальную роль коллагена, производимого фибробластами и раковыми клетками.