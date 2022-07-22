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Зачем раковые клетки создают "броню" из коллагена

Выяснилось в ходе нового исследования
Раковые клетки вырабатывают небольшое количество собственной формы коллагена, создавая уникальный внеклеточный матрикс, который влияет на микробиом опухоли и защищает от иммунных реакций, согласно новому исследованию ученых из Онкологического центра MD Anderson Техасского университета.
Зачем раковые клетки создают "броню" из коллагена

Эта аномальная структура коллагена принципиально отличается от "нормального" коллагена, производимого в человеческом организме, и представляет собой высокоспецифичную мишень для терапевтических стратегий.

"Раковые клетки производят нетипичный коллаген для создания своего собственного защитного внеклеточного матрикса, который помогает их пролиферации и способности выживать и отталкивать Т-клетки. Он также изменяет микробиом таким образом, что помогает им процветать", - говорит Каллури, старший автор исследования. "Выявление и понимание этой уникальной адаптации может помочь нам подобрать более специфические методы лечения для борьбы с этими эффектами".

Это исследование, опубликованное в журнале Cancer Cell, основывается на ранее опубликованных результатах, полученных в лаборатории Рагху Каллури, доктора медицинских наук и позволяет по-новому понять уникальную роль коллагена, производимого фибробластами и раковыми клетками.

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