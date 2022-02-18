Зачем россиянам звонят спамеры? Топ причин

Телефонный секретарь Тинькофф был запущен в июне 2021 года. За время работы он принял 44,8 млн звонков вместо абонентов. Отмечается, что каждый пятый звонок, на который отвечал телефонный секретарь, был звонком спамера или мошенника.

Самая популярная схема таких звонков — предложение оформить займ от микрофинансовой организации (33%). На втором месте стоят звонки из медицинских центров и стоматологий с предложением пройти бесплатное комплексное обследование или получить какую-то услугу со скидкой (22%). На третьем месте — звонки от различных компаний с предложением оценить качество обслуживания (13%). Также в топ-5 попали предложения от банков и сотовых операторов.

В основном Олег принимает спам-звонки роботов (76%).