Зачем современному лайнеру паруса и при чем тут ядерное топливо

Зачем современному лайнеру паруса и при чем тут ядерное топливоВсе ради экологии
Nuclear Transport Solutions (NTS), подразделение британского Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов, изучает новое экологичное решение для снижения расходов на топливо и выбросов в атмосферу на своем флоте судов, используемых для перевозки отработанного ядерного топлива.
Компания планирует переоснастить свои суда передовой технологией с использованием парусов.
Внедрение парусов на современных судах затруднено из-за сложности конструкции и вмешательства в существующие грузовые операции. NTS намерена адаптировать систему Fastrig, разработанную компанией Smart Green Shipping, для своего специализированного флота, который перевозит запечатанные материалы с атомных станций по всему миру.
Система Fastrig оснащена управляемыми искусственным интеллектом аэродинамическими «крыльями», которые подстраиваются под оптимальный угол ветра, обеспечивая тягу судна. Кроме того, паруса аккуратно складываются, когда не используются, обеспечивая безопасную и эффективную погрузку.
В настоящее время проект проходит испытания и оценку, а возможные будущие установки будут зависеть от собранных данных. НТС по-прежнему стремится к сокращению выбросов, сохраняя при этом высокий уровень операционной эффективности.