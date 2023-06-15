Зачем современному лайнеру паруса и при чем тут ядерное топливо

Система Fastrig оснащена управляемыми искусственным интеллектом аэродинамическими «крыльями», которые подстраиваются под оптимальный угол ветра, обеспечивая тягу судна. Кроме того, паруса аккуратно складываются, когда не используются, обеспечивая безопасную и эффективную погрузку.

В настоящее время проект проходит испытания и оценку, а возможные будущие установки будут зависеть от собранных данных. НТС по-прежнему стремится к сокращению выбросов, сохраняя при этом высокий уровень операционной эффективности.