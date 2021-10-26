Зачем США купили украинский танк «Оплот»?

По словам эксперта, покупка США последней модификации украинского танка объясняется интересом к разработкам бывших советских танкостроительных предприятий. Кроме того, американцам любопытно, что нового украинцы смогли внедрить на старую платформу. При этом эксперт не считает, что США что-то напрямую скопируют для себя, но «подсмотреть какое-нибудь ноу-хау и разработать на его основе собственное решение вполне способны».

Специалист считает, что американцы могут заинтересоваться многослойной комбинированной бронёй, системой динамической защиты и прицельными приспособлениями танка. Помимо этого, американские конструкторы поищут в «Оплоте» уязвимости.

В целом, украинский танк может пригодиться США для отработки тактики борьбы с современной российской бронетехникой.