Наука и технологии
Сегодня в 14:27
1 мин.

Зачем США купили украинский танк «Оплот»?

Он может им хорошо послужить
Недавно Украина отправила в США основной танк «Оплот». Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, зачем американцам эта боевая машина.
Зачем США купили украинский танк «Оплот»?

По словам эксперта, покупка США последней модификации украинского танка объясняется интересом к разработкам бывших советских танкостроительных предприятий. Кроме того, американцам любопытно, что нового украинцы смогли внедрить на старую платформу. При этом эксперт не считает, что США что-то напрямую скопируют для себя, но «подсмотреть какое-нибудь ноу-хау и разработать на его основе собственное решение вполне способны».

Специалист считает, что американцы могут заинтересоваться многослойной комбинированной бронёй, системой динамической защиты и прицельными приспособлениями танка. Помимо этого, американские конструкторы поищут в «Оплоте» уязвимости.

В целом, украинский танк может пригодиться США для отработки тактики борьбы с современной российской бронетехникой.

Источник: Лента.ру