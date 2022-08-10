Зачем ученые 70 дней наблюдали за гниением рыбы

Большинство окаменелостей представляют собой кости, раковины, зубы и другие формы "твердых" тканей, но иногда обнаруживаются редкие окаменелости, в которых сохраняются мягкие ткани, такие как кожа, мышцы, органы и даже иногда глазное яблоко.

По словам Клемента и др., ни одно предыдущее исследование не было направлено на документирование градиентов рН (кислотности), связанных с распадом конкретных анатомических особенностей по мере гниения туши в реальном времени; прошлые эксперименты были направлены на регистрацию колебаний рН вне туши. Поэтому команда решила исправить этот пробел и провести эксперименты на разлагающейся рыбе, документируя изменение градиента рН в течение двух с половиной месяцев.

Сначала они приобрели несколько взрослых особей европейского морского окуня, которые умерли не более 24-36 часов назад. Рыбу держали на льду, чтобы замедлить процесс разложения, но не замораживали, чтобы избежать повреждения клеток. Затем они вставили рН-зонды в различные места каждой тушки морского окуня, чтобы изучить определенные органы: желудок, печень, кишечник и эпиаксиальную мышцу. Пятый зонд использовался для мониторинга рН окружающей среды на расстоянии от 1 до 2 мм от тушки.

Вся установка была помещена в контейнер, наполненный искусственной морской водой, а контейнер был помещен в большую водяную баню, чтобы колебания температуры были минимальными. Зонды были подключены к внешнему электронному считывающему устройству, данные регистрировались каждые полчаса в течение всего эксперимента.

К 70-му дню тушки полностью распадались, "оставляя фрагменты кожи, чешую, студенистое белое вещество, кости и некоторые неповрежденные плавниковые лучи", - пишут авторы.

Результаты исследования показали, что органы не создают особой микросреды - они все вместе гниют в своеобразном "супе". "Это означает, что вероятность превращения органов в окаменелости определяется специфическим химическим составом тканей", – подытожили авторы.