Зачем ученые охлаждали жир и при чем тут рак

Исследование, проведенное учеными Каролинского института Швеции, посвящено так называемому бурому жиру. В отличие от постоянного белого жира, который накапливает лишнюю энергию в виде липидов, образуя пивные животы, бурый жир легко сжигает энергию, чтобы согреть тело при низких температурах.

Идея нового исследования заключалась в том, чтобы изучить, как активация бурого жира может повлиять на рост опухолей, которые в значительной степени зависят от глюкозы. Эксперименты начались с мышиных моделей различных видов рака, причем грызуны подвергались воздействию как холодных, так и теплых температур. У мышей, содержавшихся при температуре 4 °C, опухоли росли гораздо медленнее и жили почти вдвое дольше, чем мыши, жившие в помещениях с температурой 30 °C.

Анализ тканей, клеточных реакций и метаболизма глюкозы показал, что более низкие температуры приводили к значительному поглощению глюкозы в бурой жировой ткани. В то же время в опухолевых клетках сигналы глюкозы были едва различимы. Последующие эксперименты, в которых ученые удаляли бурый жир или затрудняли его функционирование, в основном устраняли противораковый эффект воздействия низких температур и позволяли опухолям расти в нормальном темпе. Кормление мышей напитками с высоким содержанием сахара имело аналогичный эффект.

Команда нашла некоторые доказательства того, что подобные эффекты могут действовать и на людей. Последующие эксперименты с участием небольшой группы здоровых людей и одного больного раком дали аналогичные результаты: при более низких температурах - около 22 °C - наблюдалось более низкое поглощение глюкозы опухолевыми клетками.