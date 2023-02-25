Зачем ученые таскали двухметровые бревна на своих головах

Зачем ученые таскали двухметровые бревна на своих головахЧтобы повторить подвиг предков
Большинство "больших домов" в каньоне Чако в Нью-Мексико имели четыре или пять этажей и в среднем насчитывали более 200 комнат. Для строительства этих огромных домов, по оценкам археологов, чакоанцам требовалась древесина около 200 000 деревьев, при этом балки доставлялись с горных хребтов на расстояние до 110 км. Во время пандемии археологи пытались повторить подвиг древних жителей тех краев, таская для этого двухметровые бревна на своих головах.
Фото: University of Colorado Boulder
Чакоанцы могли использовать простые устройства под названием тумплины (ремень, прикрепленный с обоих концов к мешку, рюкзаку или другому багажу и используемый для перевозки предмета, ремень также крепился поверх верхней части головы). Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели лето 2020 года в тренировках, пока не смогли протащить тяжелое бревно около 24 км с помощью тумплинов.
По словам авторов работы, вблизи этого места не сохранилось следов древесины, а у жителей каньона Чако не было ни животных, ни даже колес. Поэтому бревна должны были перевозить люди.
Ученые хотели определить, смогут ли несколько носильщиков, каждый из которых использует тумплин, переносить бревна на расстояние 25 километров в день, а также определить, насколько сильно груз замедлит устойчивую, предпочтительную скорость ходьбы. Мужчины тренировались шесть-семь дней в неделю по 10-60 минут в день, постепенно увеличивая нагрузку на бревно, чтобы достичь желаемой массы в 30 кг на каждого каждый.
В итоге они прошли 25 километров за один день. На это ушло девять часов и 44 минуты, считая перерывы. Фактическое время ходьбы составило 5 часов 34 минуты. Это было всего на 10,5 процента медленнее, чем их скорость ходьбы без бревна.
Они пришли к выводу, что метод тумплина был бы вполне осуществим для транспортировки бревен в каньон Чако, подсчитав, что для перемещения типичного 85-килограммового бревна на расстояние 100 км потребовалась бы команда из трех носильщиков.