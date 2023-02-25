Зачем ученые таскали двухметровые бревна на своих головах

Ученые хотели определить, смогут ли несколько носильщиков, каждый из которых использует тумплин, переносить бревна на расстояние 25 километров в день, а также определить, насколько сильно груз замедлит устойчивую, предпочтительную скорость ходьбы. Мужчины тренировались шесть-семь дней в неделю по 10-60 минут в день, постепенно увеличивая нагрузку на бревно, чтобы достичь желаемой массы в 30 кг на каждого каждый.

В итоге они прошли 25 километров за один день. На это ушло девять часов и 44 минуты, считая перерывы. Фактическое время ходьбы составило 5 часов 34 минуты. Это было всего на 10,5 процента медленнее, чем их скорость ходьбы без бревна.

Они пришли к выводу, что метод тумплина был бы вполне осуществим для транспортировки бревен в каньон Чако, подсчитав, что для перемещения типичного 85-килограммового бревна на расстояние 100 км потребовалась бы команда из трех носильщиков.