Зачем в Австралии купаются в колготках

В Австралии на северном побережье люди часто сталкиваются с медузами. После встречи с этим существом у человека могут остаться на коже красные следы, может возникнуть жжение, резкая боль.

Нужно сказать, что медузы, обитающие в Австралии, не совсем обычные. Тело у них полностью прозрачное, а называют их Chironex fleckeri, морскими осами, медузами-коробочками. Скорость такой медузы составляет от 5 до 7 км/ч, вес - примерно 2 кг. У неё есть щупальца (40 штук), и на каждом - 5 тысяч стрекательных клеток. В целом содержится в них 4 мг яда, в то время как смертельная доза для человека - 0,04 мг на 1 кг веса. В среднем, как считается, такие медузы убивают одного человека в год.