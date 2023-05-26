Зачем в уголь совать водород? Ради экологии, конечно же!

Хотя уголь обычно не ассоциируется с чистой энергией, он продемонстрировал потенциал для хранения газа с помощью процесса, называемого адсорбцией. Исследователи создали специализированное оборудование для нагнетания водорода в уголь и обнаружили, что он исключительно эффективен для хранения газа.

В ходе дальнейших исследований будут изучены проницаемость и диффузионная способность различных типов угля, чтобы определить эффективность водородных «батарей» на основе угля. Этот инновационный подход может стать способом безопасного хранения водорода, который является легковоспламеняющимся.

И уже есть идеи, кто может этим заняться: «в процессе энергетического перехода именно угольные сферы больше всего пострадали в экономическом плане», - сказали авторы работы. «Это, безусловно, возможность для перепрофилирования»