Зачем военные строят авианосцы, которые так легко разбомбить

В последние годы авианосцы появились у таких государств, как Китай, Великобритания, Индия. Кроме того, Япония улучшила два собственных авианосца, а Южная Корея задумывается о создании транспортной программы.

При этом авианосцы легко могут обнаружить спутники. Эту технику также легко уничтожить при помощи ракет. Так же они всё ещё пользуются популярностью? По мнению автора статьи, есть две причины.

Первая - это польза авианосцев в военном отношении. Авианосцы - это мобильные аэродромы, которые можно эффективно использовать в самых разных операциях. К тому же, например, истребитель F-35B может атаковать с палуб небольших и доступных авианосцев. В Японии, Великобритании, Италии истребительные парки морской полностью зависят от F-35B.