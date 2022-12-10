Зачем вводить людей в спячку при полётах в дальний космос

Зачем вводить людей в спячку при полётах в дальний космосЕсть два положительных следствия
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев рассказал, что использование гибернации, то есть спячки, во время космического полёта поможет снизить массу пилотируемого корабля более чем наполовину.
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«В таком виде проведение экспедиции может оказаться намного более простым делом, чем если обеспечивать экипаж тоннами грузов на протяжении примерно полутора лет, необходимых, например, для полета к Марсу и обратно. По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50-70%», — пояснил исследователь.
Помимо этого, гибернация улучшит защиту космонавта от радиации за счёт замедления обмена веществ.