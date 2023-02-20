Зачем зебре полоски. Учёные раскрыли секрет

Оказалось, что резкие различия между чёрным и белым и небольшие тёмные пятна особенно эффективны для предотвращения атаки слепней. Как пояснили учёные, «Мы знали, что слепни не склонны приземляться на полосатые объекты — ряд исследований показал это, но неясно, какие аспекты полос они считают неприятными».

Исследователи решили изучить это, поэтому использовали в эксперименте различные узорчатые ткани, накинутые на лошадей. Также они снимали приближающихся к ним слепней.