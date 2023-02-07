Задержала, но не забросила: Apple всё ещё работает над обратной беспроводной зарядкой для iPhone

12:45, 07 февраля 2023
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Задержала, но не забросила: Apple всё ещё работает над обратной беспроводной зарядкой для iPhoneС ней смартфон сможет подзаряжать другие устройства
Журналисты узнали, что Apple продолжает работу над поддержкой полной обратной беспроводной зарядки для iPhone, несмотря на технические задержки.
Фото: Unsplash
Источники говорят, что Apple надеялась представить эту функцию в линейке iPhone 14 Pro, но не уложилась в срок. Тем не менее инженеры компании продолжают разработку зарядки наряду с оптимизацией программного обеспечения для неё.
Обратная беспроводная зарядка позволит пользователям не только заряжать телефон с помощью беспроводного зарядного устройства, но и использовать сам iPhone для подзарядки аксессуара, например, часов.