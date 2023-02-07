Задержала, но не забросила: Apple всё ещё работает над обратной беспроводной зарядкой для iPhone

Источники говорят, что Apple надеялась представить эту функцию в линейке iPhone 14 Pro, но не уложилась в срок. Тем не менее инженеры компании продолжают разработку зарядки наряду с оптимизацией программного обеспечения для неё.

Обратная беспроводная зарядка позволит пользователям не только заряжать телефон с помощью беспроводного зарядного устройства, но и использовать сам iPhone для подзарядки аксессуара, например, часов.