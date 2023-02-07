Наука и технологии
12:45, 07 февраля 2023
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Задержала, но не забросила: Apple всё ещё работает над обратной беспроводной зарядкой для iPhone

С ней смартфон сможет подзаряжать другие устройства

Журналисты узнали, что Apple продолжает работу над поддержкой полной обратной беспроводной зарядки для iPhone, несмотря на технические задержки.

Задержала, но не забросила: Apple всё ещё работает над обратной беспроводной зарядкой для iPhone

Фото: Unsplash

Источники говорят, что Apple надеялась представить эту функцию в линейке iPhone 14 Pro, но не уложилась в срок. Тем не менее инженеры компании продолжают разработку зарядки наряду с оптимизацией программного обеспечения для неё.

Обратная беспроводная зарядка позволит пользователям не только заряжать телефон с помощью беспроводного зарядного устройства, но и использовать сам iPhone для подзарядки аксессуара, например, часов.

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