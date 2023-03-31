Задержание Трампа, убегающий от протестов Макрон: почему нейросеть Midjourney теперь платная

Задержание Трампа, убегающий от протестов Макрон: почему нейросеть Midjourney теперь платнаяПридется платить от 10 до 60 долларов в месяц
Компания Midjourney, специализирующаяся на создании нейросетей для генерации изображений по текстовым описаниям, закрыла свою бесплатную пробную версию. В том числе и из-за создания так называемых “дипфейков”.
Фото: Midjourney
Midjourney использовалась для создания "дипфейков" – фотографий, где люди делают то, чего они никогда не делали. Некоторые фейки могут использоваться для развлечения, но другие могут распространять ложную информацию и подрывать репутацию. Так, в Сети, например, выкладывали сгенерированные Midjourney “фотографии” задержания Дональда Трампа, убегающего от протестующих Эммануэля Макрона, либо Папу Римского на модном показе.
Сейчас стоимость подписки на Midjourney варьируется от 10 до 60 долларов в месяц, в зависимости от вычислительной мощности и функций, необходимых пользователю.