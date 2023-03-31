Задержание Трампа, убегающий от протестов Макрон: почему нейросеть Midjourney теперь платная

Midjourney использовалась для создания "дипфейков" – фотографий, где люди делают то, чего они никогда не делали. Некоторые фейки могут использоваться для развлечения, но другие могут распространять ложную информацию и подрывать репутацию. Так, в Сети, например, выкладывали сгенерированные Midjourney “фотографии” задержания Дональда Трампа, убегающего от протестующих Эммануэля Макрона, либо Папу Римского на модном показе.