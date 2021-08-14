Зафиксирован самый жаркий месяц в истории наблюдений

Специалисты уверены, что всё это — яркие проявления глобального изменения климата. Учёные видят всё больше и больше подтверждений тому, что потепление вызывает экстремальную погоду, в том числе волны жары. Исследователи склонны считать, что один из основных факторов изменения климата — деятельность человека.

Истории наблюдений насчитывается 142 года. То есть июль 2021 стал самым жарким именно за этот период. По данным учёных, в предыдущем месяце общая температура поверхности суши и океана в среднем по миру была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке.