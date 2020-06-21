Зафиксирована самая высокая температура за полярным кругом

Стоит отметить, что Верхоянск считается одним из самых холодных мест на Земле. В 1892 году там была зарегистрирована самая низкая температура −67,7 градуса по Цельсию. В целом, город славится большой разницей максимальной и минимальной температур.

Что касается предыдущего температурного рекорда к северу от полярного круга, то он был зафиксирован в городе Фэрбанкс на Аляске в 1915 году. Тогда зарегистрировали показатель в 37,7 градуса. Что интересно, Верхоянск находится даже севернее Фэрбанкса (67°33′ с. ш. против 64°50′16″ с. ш.).