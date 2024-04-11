Загадка денег раннего Средневековья раскрыта: изучены движения серебряных монет

Византийский след.

Авторы исследования, возглавляемые группой специалистов из Кембриджа, Оксфорда и Врийского университета Амстердама, проанализировали раннесредневековые серебряные монеты из Англии, Франции и Нидерландов. Используя передовые методы, такие как лазерная абляция и анализ изотопов свинца, команда обнаружила два ключевых факта.

Основным источником серебра для этих ранних монет (660−750 гг. н. э.) была не европейская шахта, а Византийская империя в восточном Средиземноморье. Это открытие опровергает прежние теории и свидетельствует о более глубоких торговых отношениях между Западной Европой и Византией, чем было известно ранее. Исследователи считают, что византийское серебро могло попасть в Западную Европу за несколько десятилетий до начала чеканки, возможно, в результате торговли, дипломатических обменов или даже англосаксонских наемников, служивших в византийской армии. Примечательно, что соотношение элементов в монетах было удивительно постоянным, что говорит о большом и однородном источнике серебра.

Однако доминирование византийского серебра сошло на нет около 750 года нашей эры. Авторы исследования предполагают, что представители элиты могли переплавить престижные византийские серебряные предметы, подобные тем, что были найдены в Саттон-Ху, чтобы получить большое количество денег для «больших социальных перемен». Этот период также совпадает со спадом в торговле и дипломатии, что позволяет предположить, что эти предметы были ликвидированы в период нужды.

Карл Великий и возвышение мельхиорового серебра.

Вторая важная находка связана с появлением нового источника серебра — рудника Мелле на западе Франции. Монеты, отчеканенные после 750 г. н. э., демонстрируют явное изменение состава, с более низким содержанием золота, характерным для серебра Мелле. Авторы исследования связывают этот сдвиг с приходом к власти Карла Великого. Исследователи предполагают, что Карл Великий активно пропагандировал использование мельхиора с серебром в своей расширяющейся империи, потенциально стандартизируя производство и распространение монет, о чем свидетельствуют исторические записи.

Результаты исследования также проливают свет на сложные отношения между Франкией Карла Великого и Мерсией Оффы в Англии. Оба монарха активно управляли торговлей серебром и валютой, при этом Карл Великий имел больший контроль благодаря своему более обширному королевству и доступу к руднику Мелле. Исследование позволяет предположить, что между двумя лидерами существовала динамика как сотрудничества, так и напряженности, причем Англия, вероятно, осознавала свою зависимость от франкского серебра.