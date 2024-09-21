Загадка древнего вымирания на Кипре раскрыта. Не обошлось без людей

Исследование показало, что эти виды, а именно 500-килограммовый карликовый слон (Palaeoloxodon cypriotes) и 130-килограммовый карликовый бегемот (Phanourios minor), исчезли вскоре после появления людей около 14 000 лет назад.

В исследовании, проведенном под руководством профессора Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса, с помощью математических моделей, объединяющих палеонтологические и археологические данные, было показано, что охотники-собиратели эпохи палеолита, скорее всего, довели эту мегафауну до вымирания менее чем за 1000 лет. Полученные результаты противоречат прежним предположениям о том, что появление небольшой человеческой популяции не могло привести к столь быстрому вымиранию.

Исследование показывает, что от 3 000 до 7 000 охотников-собирателей на Кипре способствовали сокращению численности обоих видов.