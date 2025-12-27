Загадку древнего славянского городища решили с помощью 3D-модели

При раскопках жилой постройки IX века археологи нашли странное сочетание: ямки от шести столбов по периметру (что характерно для лёгкого каркасного дома) и обгорелые брёвна вдоль стен (признак капитального сруба). Десятилетиями это противоречие не находило объяснения.

Исследователи выдвинули гипотезу: на одном и том же месте последовательно стояли два разных дома. Сначала, на этапе освоения мыса, возможно, для военных нужд, была быстро построена лёгкая каркасная конструкция. Позже, когда поселение укрепилось и стало постоянным, на её месте возвели тёплое и надёжное срубное жилище для семьи.

Эта версия подкрепляется деталями: углистый слой лежит не на дне котлована, а выше, часть печи находится под обгорелыми брёвнами, а глубина ямы для одного жилища была бы неудобной.

Созданная учёными 3D-модель наглядно показывает, как могло выглядеть позднее, срубное жилище — высокая дубовая изба с низкой дверью для сохранения тепла.