Загадочное древнее кладбище обнаружено вблизи Северного полюса

Считалось, что здесь всего 40 могил, но в ходе раскопок 2018 года было обнаружено в три раза больше, потенциально более 200 захоронений. Кислотный рельеф, мешающий традиционной консервации, не стер историю этого места. Кладбище возрастом 6 500 лет, расположенное недалко от Полярного круга, интригует исследователей ямами, похожими на могилы, и дефицитной красной охрой, ритуальным красителем эпохи неолита.

Хотя назначение этого места остается неясным, представление об огромном кладбище вблизи Полярного круга меняет представления о доисторической эпохе. Продолжая исследования, команда ожидает раскрытия новых тайн, включая возможные очаги и окаменевшие останки, которые могут дать дополнительные сведения об обществе каменного века.