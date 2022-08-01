Загадочное исчезновение: из поиска Google пропал таймер

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Загадочное исчезновение: из поиска Google пропал таймерНикто не знает, почему
До недавнего времени одним из самых удобных способов установить таймер был простой поиск в Google. Достаточно было ввести запрос наподобие «10-минутный таймер» и он появлялся в выдаче. Но в прошлом месяце начали появляться сообщения о том, что эта функция исчезла из Google без предупреждения.
Мы проверили: установить таймер через поиск Google действительно невозможно. Этой функции было почти десять лет, она вышла в 2013 году.
Google ещё официально не подтвердила удаление этой функции, поэтому вполне возможно, что она исчезла из-за случайной ошибки. Представитель компании 21 июля сказал, что специалисты рассмотрят проблему, а почти неделю спустя, 27 июля, заявил, что команда «всё ещё проверяет».