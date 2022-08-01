Загадочное исчезновение: из поиска Google пропал таймер

Мы проверили: установить таймер через поиск Google действительно невозможно. Этой функции было почти десять лет, она вышла ​​в 2013 году.

Google ещё официально не подтвердила удаление этой функции, поэтому вполне возможно, что она исчезла из-за случайной ошибки. Представитель компании 21 июля сказал, что специалисты рассмотрят проблему, а почти неделю спустя, 27 июля, заявил, что команда «всё ещё проверяет».