Загадочное растение "неземного цвета" оказалось новым видом

Зеленые листья и фотосинтез когда-то считались неотъемлемыми частями растений. Однако некоторые из них перестали осуществлять фотосинтез и вместо этого берут необходимые им питательные вещества из других организмов.

Одним из таких является Monotropastrum humile, широко распространенный в Восточной и Юго-Восточной Азии. Он часто растет в лесистой местности, где мало солнечного света, получая необходимые ему питательные вещества за счет грибов. Несмотря на широкое распространение, ранее считалось, что в мире существует только один вид этого растения.

Однако профессор Суэцугу Кэндзи и его коллеги обнаружили, что разновидность, найденная в Японии, на самом деле является новым видом. Поскольку он был впервые обнаружен в окрестностях Киришимы в префектуре Кагосима, он получил название Monotropastrum kirishimense.

Результаты различных анализов выявили морфологические различия, включая следующие: цветки и завязи M. kirishimense более округлые, чем у M. humile, а его корневище более скрыто окружающей почвой (в отличие от выступающих кончиков корней M. humile). Особи M. kirishimense короче над землей (менее 5 см) и длиннее под землей (более 10 см). Период цветения также отличается; цветы M. humile распускаются примерно на 40 дней раньше, чем у M. kirishimense.