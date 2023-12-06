Загадочные кратеры на обратной стороне Луны объяснили

Обнаруженные орбитальным аппаратом NASA Reconnaissance Orbiter, кратеры вызвали резонанс. Правда оказалась куда скучнее, чем фантазии уфологов Long March 3C, китайскую третью ступень ракеты из миссии Chang'e 5-T1 2014 года. Но вот в чем загвоздка – это была не просто обычная ракета. Выглядит все так, будто он несколько раз подпрыгивал после падения, намекая на «таинственного пассажира-тяжеловеса».

В то время как полезная нагрузка остается неизвестной – возможно, секретный лунный груз – драма с двойным кратером на лунном ландшафте теперь имеет окончательное, хотя и реалистичное объяснение.