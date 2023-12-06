Загадочные кратеры на обратной стороне Луны объяснили

Загадочные кратеры на обратной стороне Луны объяснилиВиновата китайская ракета
Университет Аризоны раскрыл внеземную тайну, связанную с таинственными лунными кратерами на обратной стороне Луны. Оказывается, виновниками являются остатки китайской лунной миссии «Чанъэ 5-Т1». Да, речь идет о неуправляемой ракете-носителе, а не о вторжении инопланетян.
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Обнаруженные орбитальным аппаратом NASA Reconnaissance Orbiter, кратеры вызвали резонанс. Правда оказалась куда скучнее, чем фантазии уфологов Long March 3C, китайскую третью ступень ракеты из миссии Chang'e 5-T1 2014 года. Но вот в чем загвоздка – это была не просто обычная ракета. Выглядит все так, будто он несколько раз подпрыгивал после падения, намекая на «таинственного пассажира-тяжеловеса».
В то время как полезная нагрузка остается неизвестной – возможно, секретный лунный груз – драма с двойным кратером на лунном ландшафте теперь имеет окончательное, хотя и реалистичное объяснение.