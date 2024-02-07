Загадочные «обелиски» нашли в микробиоме человека

Разделяя некоторые черты и тех, и других, обелиски обладают структурой РНК вироидов, способной реплицироваться в наших телах, но при этом кодируют уникальные белки, как вирусы. Это открытие, еще не прошедшее рецензирование, открывает совершенно новую главу в нашем понимании микробиома человека.

Обнаруженные примерно в половине образцов из ротовой полости и в 7% образцов из кишечника, обелиски кажутся удивительно распространенными и разнообразными: около 30 000 различных типов были идентифицированы у 400 человек по всему миру. Так почему же мы не видели их раньше? Их уникальная структура просто не вписывается ни в одну из известных категорий.

Но остается большой вопрос: что они делают? Полезны они или вредны? Исследователи предполагают, что они могут взаимодействовать с другими микробами, потенциально помогая или мешая таким бактериям, как Streptococcus sanguinis.