Загадочные «острова» спутника Сатурна получили объяснение: это сотовые айсберги

Эти загадочные яркие пятна в метановых морях Титана озадачивали ученых с момента их обнаружения в 2014 году. Но более пристальный взгляд на уникальную органическую химию луны Сатурна наконец-то раскрыл их сущность.

Не газ, не фантом: согласно предыдущим теориям, эти острова были газовыми пузырями или иллюзиями, вызванными атмосферой планеты. Данное исследование опровергает эти объяснения.

Скорее всего, острова представляют собой скопления замерзших органических твердых частиц с губчатой структурой, напоминающей сыр, что позволяет им держаться на плаву, как ледяной пемзе. Озера Титана с низким поверхностным натяжением не могут поддерживать плотные твердые тела, но пористые «айсберги» с запертым метаном могут плавать от нескольких дней до нескольких недель, прежде чем поддадутся гравитации.

Эта теория также может объяснить необычную гладкость углеводородных морей Титана, предполагая, что их поверхность покрыта тонким слоем замерзших твердых частиц.

Разгадка тайны волшебных островов — лишь один из шагов к пониманию сложного и интригующего мира Титана. Это исследование подчеркивает роль органической химии в формировании поверхности луны и «приглашает» к дальнейшему изучению ее удивительных особенностей.