Наука и технологии
12:25, 09 апреля 2023
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Загадочные отверстия на дне Берингова моря объяснили

Их сделали ракообразные

Ученые обнаружили на океанском дне Берингова моря ряды загадочных отверстий. Эти структуры похожи на те, которые ранее были обнаружены у побережья Азорских островов в Атлантическом океане. Как выяснилось, они принадлежат рачкам-амфиподам.

Загадочные отверстия на дне Берингова моря объяснили

Фото: Julia D. Sigwart et al. / Ecology and Evolution

Возможно, беспозвоночные создали эти отверстия во время питания в иле или построили их в качестве убежищ или для того, чтобы отложить в них яйца. Однако причина появления таких необычных нор пока неясна.

Исследователи под руководством Джулии Д. Сигварт из Музея Зеккенберга обнаружили похожие структуры, встречающиеся в Тихом океане. Во время экспедиции AleutBio исследователи использовали дистанционную камеру, оснащенную фотоаппаратом, для изучения глубоководной фауны. Камера снимала ряды отверстий на глубине около 3 500 метров, аналогичные тем, которые встречаются в Атлантике.

Загадочные отверстия на дне Берингова моря объяснили

Julia D. Sigwart et al. / Ecology and Evolution

Исследователи предположили, что строителями норы были амфиподы, поскольку другие животные, встречавшиеся вблизи рядов, были либо слишком велики для рытья таких нор, либо не подходили для этого.

Амфиподы, вероятно, роют норы с помощью гнатоподов - первой пары грудных ног, обычно используемых для захвата добычи. Однако точный вид амфипод, создающих норы, еще предстоит определить.

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