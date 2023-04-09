Загадочные отверстия на дне Берингова моря объяснили

Возможно, беспозвоночные создали эти отверстия во время питания в иле или построили их в качестве убежищ или для того, чтобы отложить в них яйца. Однако причина появления таких необычных нор пока неясна.

Исследователи под руководством Джулии Д. Сигварт из Музея Зеккенберга обнаружили похожие структуры, встречающиеся в Тихом океане. Во время экспедиции AleutBio исследователи использовали дистанционную камеру, оснащенную фотоаппаратом, для изучения глубоководной фауны. Камера снимала ряды отверстий на глубине около 3 500 метров, аналогичные тем, которые встречаются в Атлантике.