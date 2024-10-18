Загрязнение пластика навредило не только людям, но и пчелам

Микропластик все чаще загрязняет как городские, так и сельские районы, и пчелы подвергаются его воздействию из различных источников, таких как удобрения, вода и воздух. Частицы могут накапливаться в почве и попадать в организм пчел через пищу или при строительстве гнезд.

Исследование показало, что микропластик может повредить пищеварительную систему пчел, ослабить их иммунную систему и изменить их поведение, делая их менее эффективными опылителями. Снижение опыления в свою очередь может негативно повлиять на урожайность и способствовать проблемам глобальной продовольственной безопасности, предупреждают эксперты.

Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для лучшего понимания влияния микропластика на пчел и других полезных насекомых.