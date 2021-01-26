Загрязнение воздуха оказалось фактором риска необратимой слепоты

ВМД — ведущая причина необратимой слепоты среди людей старше 50 лет. Исследователи изучили данные 115 954 людей в возрасте от 40 до 69 лет. Исследование началось в 2006 году. На тот момент ни у кого из участников не было проблем со зрением. С годами у 52 602 людей начались структурные изменения в сетчатке. Диагноз ВМД поставили 1286 участникам.

Учёные сопоставили эти данные с информацией по уровню загрязнения воздуха в местах жительства участников. Оказалось, что те люди, которые живут в более загрязнённых районах, имели повышенный на 8% риск заболеть ВМД. Особенно на риск развития болезни могут повлиять мелкодисперсные частицы или частицы, связанные с горением.