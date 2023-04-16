Загрязнение воздуха оказалось проблемой не только для людей: пчелы тоже страдают

Команда изучает влияние загрязнения воздуха на микробиом кишечника пчел, который состоит из полезных бактерий, жизненно важных для поддержания здоровья пчел.

Обнаруженное нарушение может оказать влияние на общий состав и функционирование микробиома кишечника пчел. Кроме того, исследователи наблюдали значительные изменения в численности двух полезных бактерий в кишечнике шмелей после воздействия загрязнения черным углеродом.

Исследователи подчеркивают важность понимания этого взаимодействия для более эффективной защиты нашей планеты, потому что проблема загрязнения воздуха набирает обороты.