Загрязнение воздуха оказалось проблемой не только для людей: пчелы тоже страдают

Загрязнение воздуха оказалось проблемой не только для людей: пчелы тоже страдаютСтрадает вся экосистема
Исследователи изучают связь между загрязнением воздуха и сокращением популяций пчел во всем мире. Команда обнаружила, что воздействие такого загрязнения изменило поведение Snodgrassella alvi, ключевого члена микробиома кишечника пчел, и нарушило структуру и формирование биопленки бактерии. Это может повлиять на всю экосистему.
Фото: Unsplash
Команда изучает влияние загрязнения воздуха на микробиом кишечника пчел, который состоит из полезных бактерий, жизненно важных для поддержания здоровья пчел.
Обнаруженное нарушение может оказать влияние на общий состав и функционирование микробиома кишечника пчел. Кроме того, исследователи наблюдали значительные изменения в численности двух полезных бактерий в кишечнике шмелей после воздействия загрязнения черным углеродом.
Исследователи подчеркивают важность понимания этого взаимодействия для более эффективной защиты нашей планеты, потому что проблема загрязнения воздуха набирает обороты.