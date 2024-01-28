Загрязнение воздуха от канадских смоляных песков намного хуже, чем все считали

Органический углерод — это широкая категория соединений, которые могут способствовать загрязнению воздуха и возникновению проблем со здоровьем. Исследование показало, что предприятия по добыче нефтеносных песков выбрасывают в атмосферу столько же органического углерода, сколько все остальные антропогенные источники в Канаде вместе взятые. Это загрязнение в первую очередь вызвано сжиганием ископаемого топлива и добычей битума, на что приходится 8% добычи нефти в Канаде.

Результаты исследования имеют большое значение, так как свидетельствуют о том, что истинные масштабы загрязнения воздуха в результате добычи смолистых песков намного больше, чем считалось ранее. Это имеет последствия для населения, проживающего вблизи месторождений смолистых песков, а также для тех, кто живет дальше по ветру.

Выводы ученых были подвергнуты критике со стороны индустрии нефтяных песков. Марк Камерон, вице-президент по внешним связям Pathways Alliance, заявил, что исследование «требует дальнейшего изучения» и что промышленность «измеряет выбросы, используя стандарты, установленные Министерством охраны окружающей среды и изменения климата Канады».