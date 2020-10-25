Загрязнение воздуха повысило риск психических расстройств у людей

В частности, отрицательно сказывается на здоровье повышение концентрации в воздухе оксида азота, которое случается из-за выхлопных газов.

Исследователи в течение пяти лет изучали более тысячи взрослых жителей юго-восточного Лондона. Учёные увидели, что люди, живущие в более загрязнённых местах, почти в два раза чаще имеют психологические проблемы.

Один из авторов работы отметил, что в городах, в принципе, более широко распространены психические расстройства потому, что там меньше зелёных насаждений и существует больше социальных проблем. Но теперь обнаружился ещё один негативный фактор. Стоит отметить, что появление депрессии также связано с риском суицида.