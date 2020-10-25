Наука и технологии
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Загрязнение воздуха повысило риск психических расстройств у людей
Депрессий и тревожности
Исследователи из Великобритании узнали, что загрязнение воздуха может повысить риск психических расстройств на 39%. Речь идёт и о депрессии, и о тревожности.
В частности, отрицательно сказывается на здоровье повышение концентрации в воздухе оксида азота, которое случается из-за выхлопных газов.
Исследователи в течение пяти лет изучали более тысячи взрослых жителей юго-восточного Лондона. Учёные увидели, что люди, живущие в более загрязнённых местах, почти в два раза чаще имеют психологические проблемы.
Один из авторов работы отметил, что в городах, в принципе, более широко распространены психические расстройства потому, что там меньше зелёных насаждений и существует больше социальных проблем. Но теперь обнаружился ещё один негативный фактор. Стоит отметить, что появление депрессии также связано с риском суицида.