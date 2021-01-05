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Загрязнение воздуха усиливает грозы и молнии

Учёные объяснили, почему
Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что загрязнение воздуха может усиливать грозы и молнии. То, что число таких явлений растёт, доказывает метеорологический мониторинг.

Как пишет Naked Science, спутниковые снимки показывают, что молнии чаще всего появляются вдоль наиболее загруженных торговых путей. Учёные поняли, почему так может происходить.

Они рассказали, что взвешенные в воздухе частицы являются центрами конденсации влаги. Это облегчает рост капель и образование облаков. Если концентрация аэрозольных частиц достаточна, то они не могут стать крупными каплями и пролиться дождём. В итоге они поднимаются выше в менее влажные слои атмосферы и начинают там испаряться.

При условии, что воздух тоже несёт достаточно влаги (а это затрудняет испарение и не позволяет облаку охладиться и перестать активно подниматься), создаются все возможности для возникновения молний.

Учёные пришли к выводу, что постоянное загрязнение атмосферы аэрозольными частицами способствует именно этому процессу.