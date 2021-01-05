Загрязнение воздуха усиливает грозы и молнии

Как пишет Naked Science, спутниковые снимки показывают, что молнии чаще всего появляются вдоль наиболее загруженных торговых путей. Учёные поняли, почему так может происходить.

Они рассказали, что взвешенные в воздухе частицы являются центрами конденсации влаги. Это облегчает рост капель и образование облаков. Если концентрация аэрозольных частиц достаточна, то они не могут стать крупными каплями и пролиться дождём. В итоге они поднимаются выше в менее влажные слои атмосферы и начинают там испаряться.

При условии, что воздух тоже несёт достаточно влаги (а это затрудняет испарение и не позволяет облаку охладиться и перестать активно подниматься), создаются все возможности для возникновения молний.

Учёные пришли к выводу, что постоянное загрязнение атмосферы аэрозольными частицами способствует именно этому процессу.