Загрязнение воздуха вызвало опасные изменения в мозге детей и подростков

Об исследовании пишет «Популярная механика». Авторы новой работы изучили стволы головного мозга 186 жителей Мехико в возрасте от 11 месяцев до 27 лет. Анализ выявил наночастицы, которые могут способствовать развитию различных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Учёные заявили, что обнаруженные в мозговом стволе наночастицы похожи на те, что образуются в воздухе из-за сгорания топлива для автомобилей. Авторы также отметили, что все участники исследования всю жизнь подвергались воздействию загрязнённого воздуха. Ещё одно доказательство связи — у людей того же возраста из менее загрязнённых районах Мексики подобных повреждений в мозге не обнаружили.