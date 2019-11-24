Наука и технологии
Сегодня 16:35
Загрязнитель воздуха научились превращать в материал для лекарств
Создан материал для захвата токсичного диоксида азота
Международная группа исследователей разработала металлоорганический каркас, способный задерживать загрязнитель воздуха — диоксид азота и превращать его в азотную кислоту. Последнюю широко используют в промышленности, например в производстве минеральных удобрений, красителей и лекарств.
Диоксид азота — это ядовитый газ красно-бурого цвета. Он образуется при сгорании некоторых видов топлива. Для борьбы с этой проблемой учёные создали новый материал MFM-520, который может захватывать диоксид азота даже при низких его концентрациях. Специальных условий для этого не надо.
При этом MFM-520 может полностью восстанавливаться, то есть очищаться от накопленного вещества, которое, кстати, даром не пропадает. Металлоорганический каркас преобразует его в азотную кислоту.
Учёные отвечают, что это первый материал, способный преобразовывать вредный диоксид азота в полезное вещество.