Загрязнитель воздуха научились превращать в материал для лекарств

Диоксид азота — это ядовитый газ красно-бурого цвета. Он образуется при сгорании некоторых видов топлива. Для борьбы с этой проблемой учёные создали новый материал MFM-520, который может захватывать диоксид азота даже при низких его концентрациях. Специальных условий для этого не надо.

При этом MFM-520 может полностью восстанавливаться, то есть очищаться от накопленного вещества, которое, кстати, даром не пропадает. Металлоорганический каркас преобразует его в азотную кислоту.

Учёные отвечают, что это первый материал, способный преобразовывать вредный диоксид азота в полезное вещество.