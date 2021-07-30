Загрязнённый воздух повысил риск получить хроническое воспаление в носу

Риносинуситом или синуситом называют воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Хроническое протекание болезни довольно распространено — регистрируется около 2 млн диагнозов в год, по данным «Википедии».

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса изучили 6102 взрослых пациента. 2034 из них страдали хроническим риносинуситом. Все участники исследования проживали в районах с высоким загрязнением воздуха. Такой воздух заполняют частицы пыли, грязи, сажи, дыма, органических соединений и металлов.

Учёные увидели, что люди, которые жили в районах с наиболее высоким содержанием частиц в воздухе, с большей вероятностью сталкивались с хроническим риносинуситом. Пять лет воздействия загрязнения п развития болезни в полтора раза.